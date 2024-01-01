10 Mauritius rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MUR → FJD çevirin

10 mur
0,49 fjd

1,000 MUR = 0,04854 FJD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

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Mauritius rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Fiji Doları
1 MUR0,04854 FJD
5 MUR0,24272 FJD
10 MUR0,48544 FJD
20 MUR0,97088 FJD
50 MUR2,42721 FJD
100 MUR4,85441 FJD
250 MUR12,13603 FJD
500 MUR24,27205 FJD
1000 MUR48,54410 FJD
2000 MUR97,08820 FJD
5000 MUR242,72050 FJD
10000 MUR485,44100 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Mauritius Rupisi
1 FJD20,59980 MUR
5 FJD102,99900 MUR
10 FJD205,99800 MUR
20 FJD411,99600 MUR
50 FJD1.029,99000 MUR
100 FJD2.059,98000 MUR
250 FJD5.149,95000 MUR
500 FJD10.299,90000 MUR
1000 FJD20.599,80000 MUR
2000 FJD41.199,60000 MUR
5000 FJD102.999,00000 MUR
10000 FJD205.998,00000 MUR