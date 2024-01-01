500 Myanmar kyatından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile MMK → TMT çevirin

500 mmk
0,83 tmt

1,000 MMK = 0,001664 TMT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136,6281,3770,941,54718,8620,8037,237
1 THB0,02710,0380,0260,0420,5150,0220,198
1 CAD0,72626,59310,6821,12313,6940,5835,255
1 EUR1,06438,9761,46611,64720,0710,8557,701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Türkmenistan Manatı
1 MMK0,00166 TMT
5 MMK0,00832 TMT
10 MMK0,01664 TMT
20 MMK0,03329 TMT
50 MMK0,08321 TMT
100 MMK0,16643 TMT
250 MMK0,41607 TMT
500 MMK0,83214 TMT
1000 MMK1,66429 TMT
2000 MMK3,32858 TMT
5000 MMK8,32145 TMT
10000 MMK16,64290 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Myanmar Kyatı
1 TMT600,85700 MMK
5 TMT3.004,28500 MMK
10 TMT6.008,57000 MMK
20 TMT12.017,14000 MMK
50 TMT30.042,85000 MMK
100 TMT60.085,70000 MMK
250 TMT150.214,25000 MMK
500 TMT300.428,50000 MMK
1000 TMT600.857,00000 MMK
2000 TMT1.201.714,00000 MMK
5000 TMT3.004.285,00000 MMK
10000 TMT6.008.570,00000 MMK