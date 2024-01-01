250 Myanmar kyatından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MMK → PKR çevirin

250 mmk
33,18 pkr

1,000K MMK = 0,1327₨ PKR

23:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13290,1329
Düşük0,13230,1322
Ortalama0,13260,1326
Değişim-0.11%0.15%
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1 MMK → PKR istatistikleri

MMK → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1329, en düşük 0,1323 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1326 oldu. MMK → PKR kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

MMK → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1329, en düşük 0,1322 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1326 oldu. MMK → PKR kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5831,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,6410,6681,10913,1830,5665,221
1 EUR1,07938,3951,49711,6619,7410,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Pakistan Rupisi
1 MMK0,13273 PKR
5 MMK0,66365 PKR
10 MMK1,32729 PKR
20 MMK2,65458 PKR
50 MMK6,63645 PKR
100 MMK13,27290 PKR
250 MMK33,18225 PKR
500 MMK66,36450 PKR
1000 MMK132,72900 PKR
2000 MMK265,45800 PKR
5000 MMK663,64500 PKR
10000 MMK1.327,29000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Myanmar Kyatı
1 PKR7,53417 MMK
5 PKR37,67085 MMK
10 PKR75,34170 MMK
20 PKR150,68340 MMK
50 PKR376,70850 MMK
100 PKR753,41700 MMK
250 PKR1.883,54250 MMK
500 PKR3.767,08500 MMK
1000 PKR7.534,17000 MMK
2000 PKR15.068,34000 MMK
5000 PKR37.670,85000 MMK
10000 PKR75.341,70000 MMK