10 Myanmar kyatından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile MMK → KHR çevirin

10 mmk
19,55 khr

1,000K MMK = 1,955៛ KHR

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → KHR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,96101,9610
Düşük1,95311,9355
Ortalama1,95611,9505
Değişim-0.32%0.92%
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1 MMK → KHR istatistikleri

MMK → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9610, en düşük 1,9531 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9561 oldu. MMK → KHR kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

MMK → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9610, en düşük 1,9355 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9505 oldu. MMK → KHR kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5631,3880,9271,5418,2750,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,6210,6681,1113,1650,5665,219
1 EUR1,07938,3671,49811,66219,7160,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Kamboçya Rieli
1 MMK1,95464 KHR
5 MMK9,77320 KHR
10 MMK19,54640 KHR
20 MMK39,09280 KHR
50 MMK97,73200 KHR
100 MMK195,46400 KHR
250 MMK488,66000 KHR
500 MMK977,32000 KHR
1000 MMK1.954,64000 KHR
2000 MMK3.909,28000 KHR
5000 MMK9.773,20000 KHR
10000 MMK19.546,40000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Myanmar Kyatı
1 KHR0,51160 MMK
5 KHR2,55802 MMK
10 KHR5,11603 MMK
20 KHR10,23206 MMK
50 KHR25,58015 MMK
100 KHR51,16030 MMK
250 KHR127,90075 MMK
500 KHR255,80150 MMK
1000 KHR511,60300 MMK
2000 KHR1.023,20600 MMK
5000 KHR2.558,01500 MMK
10000 KHR5.116,03000 MMK