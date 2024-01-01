50 Myanmar kyatından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MMK → KES çevirin

50 mmk
3 kes

1,000K MMK = 0,06172Ksh KES

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06330,0641
Düşük0,06090,0609
Ortalama0,06170,0620
Değişim0.88%-3.55%
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1 MMK → KES istatistikleri

MMK → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0633, en düşük 0,0609 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0617 oldu. MMK → KES kurundaki değişiklik 0.88 değerindeydi.

MMK → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0641, en düşük 0,0609 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0620 oldu. MMK → KES kurundaki değişiklik -3.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5691,3880,9271,5418,2750,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62510,6681,1113,1660,5665,22
1 EUR1,07938,371,49711,66219,7140,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Kenya Şilini
1 MMK0,06172 KES
5 MMK0,30860 KES
10 MMK0,61719 KES
20 MMK1,23439 KES
50 MMK3,08598 KES
100 MMK6,17195 KES
250 MMK15,42988 KES
500 MMK30,85975 KES
1000 MMK61,71950 KES
2000 MMK123,43900 KES
5000 MMK308,59750 KES
10000 MMK617,19500 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Myanmar Kyatı
1 KES16,20230 MMK
5 KES81,01150 MMK
10 KES162,02300 MMK
20 KES324,04600 MMK
50 KES810,11500 MMK
100 KES1.620,23000 MMK
250 KES4.050,57500 MMK
500 KES8.101,15000 MMK
1000 KES16.202,30000 MMK
2000 KES32.404,60000 MMK
5000 KES81.011,50000 MMK
10000 KES162.023,00000 MMK