5.000 Myanmar kyatından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile MMK → HRK çevirin

5.000 mmk
16,71 hrk

1,000K MMK = 0,003341kn HRK

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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MMK → HRK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0033
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0033
Değişim0.00%0.08%
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1 MMK → HRK istatistikleri

MMK → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. MMK → HRK kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

MMK → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. MMK → HRK kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5831,3880,9271,5418,2730,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,64310,6681,10913,1680,5665,221
1 EUR1,07938,3991,49711,66119,7190,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Hırvat Kunası
1 MMK0,00334 HRK
5 MMK0,01671 HRK
10 MMK0,03341 HRK
20 MMK0,06682 HRK
50 MMK0,16706 HRK
100 MMK0,33411 HRK
250 MMK0,83528 HRK
500 MMK1,67056 HRK
1000 MMK3,34112 HRK
2000 MMK6,68224 HRK
5000 MMK16,70560 HRK
10000 MMK33,41120 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Myanmar Kyatı
1 HRK299,30100 MMK
5 HRK1.496,50500 MMK
10 HRK2.993,01000 MMK
20 HRK5.986,02000 MMK
50 HRK14.965,05000 MMK
100 HRK29.930,10000 MMK
250 HRK74.825,25000 MMK
500 HRK149.650,50000 MMK
1000 HRK299.301,00000 MMK
2000 HRK598.602,00000 MMK
5000 HRK1.496.505,00000 MMK
10000 HRK2.993.010,00000 MMK