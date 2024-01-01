1 Myanmar kyatından Gine frangına

Reel döviz kuru ile MMK → GNF çevirin

1 mmk
4 gnf

1,000K MMK = 4,100GFr GNF

21:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → GNF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,10134,1013
Düşük4,07424,0742
Ortalama4,09464,0911
Değişim0.09%0.36%
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1 MMK → GNF istatistikleri

MMK → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1013, en düşük 4,0742 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0946 oldu. MMK → GNF kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

MMK → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1013, en düşük 4,0742 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,0911 oldu. MMK → GNF kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5721,3880,9271,5418,270,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63310,6681,1113,1650,5665,221
1 EUR1,07938,3881,49811,66219,7160,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Gine Frangı
1 MMK4,10035 GNF
5 MMK20,50175 GNF
10 MMK41,00350 GNF
20 MMK82,00700 GNF
50 MMK205,01750 GNF
100 MMK410,03500 GNF
250 MMK1.025,08750 GNF
500 MMK2.050,17500 GNF
1000 MMK4.100,35000 GNF
2000 MMK8.200,70000 GNF
5000 MMK20.501,75000 GNF
10000 MMK41.003,50000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Myanmar Kyatı
1 GNF0,24388 MMK
5 GNF1,21941 MMK
10 GNF2,43882 MMK
20 GNF4,87764 MMK
50 GNF12,19410 MMK
100 GNF24,38820 MMK
250 GNF60,97050 MMK
500 GNF121,94100 MMK
1000 GNF243,88200 MMK
2000 GNF487,76400 MMK
5000 GNF1.219,41000 MMK
10000 GNF2.438,82000 MMK