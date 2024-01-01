20 Myanmar kyatından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MMK → EGP çevirin

20 mmk
0,46 egp

1,000K MMK = 0,02317E£ EGP

22:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02320,0232
Düşük0,02280,0222
Ortalama0,02290,0227
Değişim1.09%1.58%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → EGP istatistikleri

MMK → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0232, en düşük 0,0228 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0229 oldu. MMK → EGP kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

MMK → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0232, en düşük 0,0222 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0227 oldu. MMK → EGP kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5541,3880,9271,53918,2720,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62510,6681,10913,1690,5665,222
1 EUR1,07938,3681,49711,66119,7180,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Mısır Lirası
1 MMK0,02317 EGP
5 MMK0,11585 EGP
10 MMK0,23170 EGP
20 MMK0,46341 EGP
50 MMK1,15852 EGP
100 MMK2,31703 EGP
250 MMK5,79258 EGP
500 MMK11,58515 EGP
1000 MMK23,17030 EGP
2000 MMK46,34060 EGP
5000 MMK115,85150 EGP
10000 MMK231,70300 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Myanmar Kyatı
1 EGP43,15870 MMK
5 EGP215,79350 MMK
10 EGP431,58700 MMK
20 EGP863,17400 MMK
50 EGP2.157,93500 MMK
100 EGP4.315,87000 MMK
250 EGP10.789,67500 MMK
500 EGP21.579,35000 MMK
1000 EGP43.158,70000 MMK
2000 EGP86.317,40000 MMK
5000 EGP215.793,50000 MMK
10000 EGP431.587,00000 MMK