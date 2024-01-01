1 Myanmar kyatından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MMK → AWG çevirin

1 mmk
0,00 awg

1,000K MMK = 0,0008519ƒ AWG

20:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00090,0009
Değişim0.00%0.08%
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1 MMK → AWG istatistikleri

MMK → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. MMK → AWG kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

MMK → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. MMK → AWG kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3880,9271,53818,2770,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63210,6681,10913,1730,5665,222
1 EUR1,07938,3821,49711,6619,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Aruba Florini
1 MMK0,00085 AWG
5 MMK0,00426 AWG
10 MMK0,00852 AWG
20 MMK0,01704 AWG
50 MMK0,04259 AWG
100 MMK0,08519 AWG
250 MMK0,21297 AWG
500 MMK0,42593 AWG
1000 MMK0,85186 AWG
2000 MMK1,70372 AWG
5000 MMK4,25931 AWG
10000 MMK8,51862 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Myanmar Kyatı
1 AWG1.173,90000 MMK
5 AWG5.869,50000 MMK
10 AWG11.739,00000 MMK
20 AWG23.478,00000 MMK
50 AWG58.695,00000 MMK
100 AWG117.390,00000 MMK
250 AWG293.475,00000 MMK
500 AWG586.950,00000 MMK
1000 AWG1.173.900,00000 MMK
2000 AWG2.347.800,00000 MMK
5000 AWG5.869.500,00000 MMK
10000 AWG11.739.000,00000 MMK