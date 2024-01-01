bin Makedonya dinarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MKD → NOK çevirin

1.000 mkd
192,43 nok

1,000ден MKD = 0,1924kr NOK

20:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19460,1946
Düşük0,18500,1829
Ortalama0,19050,1880
Değişim3.44%1.35%
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1 MKD → NOK istatistikleri

MKD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1946, en düşük 0,1850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1905 oldu. MKD → NOK kurundaki değişiklik 3.44 değerindeydi.

MKD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1946, en düşük 0,1829 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1880 oldu. MKD → NOK kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2891,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17310,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7281,49811,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Norveç Kronu
1 MKD0,19243 NOK
5 MKD0,96216 NOK
10 MKD1,92433 NOK
20 MKD3,84866 NOK
50 MKD9,62165 NOK
100 MKD19,24330 NOK
250 MKD48,10825 NOK
500 MKD96,21650 NOK
1000 MKD192,43300 NOK
2000 MKD384,86600 NOK
5000 MKD962,16500 NOK
10000 MKD1.924,33000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Makedonya Dinarı
1 NOK5,19660 MKD
5 NOK25,98300 MKD
10 NOK51,96600 MKD
20 NOK103,93200 MKD
50 NOK259,83000 MKD
100 NOK519,66000 MKD
250 NOK1.299,15000 MKD
500 NOK2.598,30000 MKD
1000 NOK5.196,60000 MKD
2000 NOK10.393,20000 MKD
5000 NOK25.983,00000 MKD
10000 NOK51.966,00000 MKD