bin Makedonya dinarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile MKD → MYR çevirin

1.000 mkd
80,20 myr

1,000ден MKD = 0,08020RM MYR

20:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08290,0830
Düşük0,08020,0802
Ortalama0,08250,0825
Değişim-2.50%-3.15%
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1 MKD → MYR istatistikleri

MKD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0829, en düşük 0,0802 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0825 oldu. MKD → MYR kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

MKD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0830, en düşük 0,0802 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0825 oldu. MKD → MYR kurundaki değişiklik -3.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2881,3880,9271,6831,3371,540,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17410,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7271,49711,8151,4421,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Malezya Ringiti
1 MKD0,08020 MYR
5 MKD0,40101 MYR
10 MKD0,80202 MYR
20 MKD1,60404 MYR
50 MKD4,01009 MYR
100 MKD8,02018 MYR
250 MKD20,05045 MYR
500 MKD40,10090 MYR
1000 MKD80,20180 MYR
2000 MKD160,40360 MYR
5000 MKD401,00900 MYR
10000 MKD802,01800 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Makedonya Dinarı
1 MYR12,46850 MKD
5 MYR62,34250 MKD
10 MYR124,68500 MKD
20 MYR249,37000 MKD
50 MYR623,42500 MKD
100 MYR1.246,85000 MKD
250 MYR3.117,12500 MKD
500 MYR6.234,25000 MKD
1000 MYR12.468,50000 MKD
2000 MYR24.937,00000 MKD
5000 MYR62.342,50000 MKD
10000 MYR124.685,00000 MKD