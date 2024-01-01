50 Makedonya dinarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile MKD → JPY çevirin

50 mkd
131 jpy

1,000ден MKD = 2,627¥ JPY

20:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → JPY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,84182,8418
Düşük2,62682,6268
Ortalama2,77582,7586
Değişim-6.71%-1.72%
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1 MKD → JPY istatistikleri

MKD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8418, en düşük 2,6268 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7758 oldu. MKD → JPY kurundaki değişiklik -6.71 değerindeydi.

MKD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8418, en düşük 2,6268 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7586 oldu. MKD → JPY kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2811,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Japon Yeni
1 MKD2,62665 JPY
5 MKD13,13325 JPY
10 MKD26,26650 JPY
20 MKD52,53300 JPY
50 MKD131,33250 JPY
100 MKD262,66500 JPY
250 MKD656,66250 JPY
500 MKD1.313,32500 JPY
1000 MKD2.626,65000 JPY
2000 MKD5.253,30000 JPY
5000 MKD13.133,25000 JPY
10000 MKD26.266,50000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Makedonya Dinarı
100 JPY38,07130 MKD
1000 JPY380,71300 MKD
1500 JPY571,06950 MKD
2000 JPY761,42600 MKD
3000 JPY1.142,13900 MKD
5000 JPY1.903,56500 MKD
5400 JPY2.055,85020 MKD
10000 JPY3.807,13000 MKD
15000 JPY5.710,69500 MKD
20000 JPY7.614,26000 MKD
25000 JPY9.517,82500 MKD
30000 JPY11.421,39000 MKD