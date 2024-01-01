250 Makedonya dinarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MKD → ISK çevirin

250 mkd
609,56 isk

1,000ден MKD = 2,438kr ISK

20:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,43832,4461
Düşük2,41962,4071
Ortalama2,42812,4285
Değişim0.77%-0.02%
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1 MKD → ISK istatistikleri

MKD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4383, en düşük 2,4196 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4281 oldu. MKD → ISK kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

MKD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4461, en düşük 2,4071 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4285 oldu. MKD → ISK kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2781,3880,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17310,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7191,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / İzlanda Kronu
1 MKD2,43825 ISK
5 MKD12,19125 ISK
10 MKD24,38250 ISK
20 MKD48,76500 ISK
50 MKD121,91250 ISK
100 MKD243,82500 ISK
250 MKD609,56250 ISK
500 MKD1.219,12500 ISK
1000 MKD2.438,25000 ISK
2000 MKD4.876,50000 ISK
5000 MKD12.191,25000 ISK
10000 MKD24.382,50000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Makedonya Dinarı
1 ISK0,41013 MKD
5 ISK2,05065 MKD
10 ISK4,10130 MKD
20 ISK8,20260 MKD
50 ISK20,50650 MKD
100 ISK41,01300 MKD
250 ISK102,53250 MKD
500 ISK205,06500 MKD
1000 ISK410,13000 MKD
2000 ISK820,26000 MKD
5000 ISK2.050,65000 MKD
10000 ISK4.101,30000 MKD