bin Makedonya dinarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile MKD → BRL çevirin

1.000 mkd
100,67 brl

1,000ден MKD = 0,1007R$ BRL

19:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10070,1007
Düşük0,09520,0886
Ortalama0,09770,0941
Değişim1.71%13.65%
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1 MKD → BRL istatistikleri

MKD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1007, en düşük 0,0952 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0977 oldu. MKD → BRL kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

MKD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1007, en düşük 0,0886 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0941 oldu. MKD → BRL kurundaki değişiklik 13.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2651,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16510,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,711,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

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MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Brezilya Reali
1 MKD0,10067 BRL
5 MKD0,50335 BRL
10 MKD1,00670 BRL
20 MKD2,01340 BRL
50 MKD5,03350 BRL
100 MKD10,06700 BRL
250 MKD25,16750 BRL
500 MKD50,33500 BRL
1000 MKD100,67000 BRL
2000 MKD201,34000 BRL
5000 MKD503,35000 BRL
10000 MKD1.006,70000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Makedonya Dinarı
1 BRL9,93347 MKD
5 BRL49,66735 MKD
10 BRL99,33470 MKD
20 BRL198,66940 MKD
50 BRL496,67350 MKD
100 BRL993,34700 MKD
250 BRL2.483,36750 MKD
500 BRL4.966,73500 MKD
1000 BRL9.933,47000 MKD
2000 BRL19.866,94000 MKD
5000 BRL49.667,35000 MKD
10000 BRL99.334,70000 MKD