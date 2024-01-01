500 Makedonya dinarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile MKD → BDT çevirin

500 mkd
1.031,08 bdt

1,000ден MKD = 2,062Tk BDT

19:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,08562,0856
Düşük2,04791,9092
Ortalama2,07092,0494
Değişim0.70%8.01%
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1 MKD → BDT istatistikleri

MKD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0856, en düşük 2,0479 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0709 oldu. MKD → BDT kurundaki değişiklik 0.70 değerindeydi.

MKD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0856, en düşük 1,9092 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0494 oldu. MKD → BDT kurundaki değişiklik 8.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2771,3880,9271,6811,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7221,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bangladeş Takası
1 MKD2,06215 BDT
5 MKD10,31075 BDT
10 MKD20,62150 BDT
20 MKD41,24300 BDT
50 MKD103,10750 BDT
100 MKD206,21500 BDT
250 MKD515,53750 BDT
500 MKD1.031,07500 BDT
1000 MKD2.062,15000 BDT
2000 MKD4.124,30000 BDT
5000 MKD10.310,75000 BDT
10000 MKD20.621,50000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Makedonya Dinarı
1 BDT0,48493 MKD
5 BDT2,42466 MKD
10 BDT4,84931 MKD
20 BDT9,69862 MKD
50 BDT24,24655 MKD
100 BDT48,49310 MKD
250 BDT121,23275 MKD
500 BDT242,46550 MKD
1000 BDT484,93100 MKD
2000 BDT969,86200 MKD
5000 BDT2.424,65500 MKD
10000 BDT4.849,31000 MKD