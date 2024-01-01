10 Makedonya dinarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → AUD çevirin

10 mkd
0,27 aud

1,000ден MKD = 0,02702A$ AUD

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02700,0270
Düşük0,02600,0260
Ortalama0,02640,0264
Değişim3.35%2.27%
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1 MKD → AUD istatistikleri

MKD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0270, en düşük 0,0260 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0264 oldu. MKD → AUD kurundaki değişiklik 3.35 değerindeydi.

MKD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0270, en düşük 0,0260 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0264 oldu. MKD → AUD kurundaki değişiklik 2.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2841,3880,9271,6821,3371,540,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17310,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7261,49711,8151,4431,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Avustralya Doları
1 MKD0,02702 AUD
5 MKD0,13510 AUD
10 MKD0,27019 AUD
20 MKD0,54038 AUD
50 MKD1,35095 AUD
100 MKD2,70190 AUD
250 MKD6,75475 AUD
500 MKD13,50950 AUD
1000 MKD27,01900 AUD
2000 MKD54,03800 AUD
5000 MKD135,09500 AUD
10000 MKD270,19000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Makedonya Dinarı
1 AUD37,01100 MKD
5 AUD185,05500 MKD
10 AUD370,11000 MKD
20 AUD740,22000 MKD
50 AUD1.850,55000 MKD
100 AUD3.701,10000 MKD
250 AUD9.252,75000 MKD
500 AUD18.505,50000 MKD
1000 AUD37.011,00000 MKD
2000 AUD74.022,00000 MKD
5000 AUD185.055,00000 MKD
10000 AUD370.110,00000 MKD