20 Madagaskar ariarisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile MGA → UGX çevirin

20 mga
16 ugx

1,000Ar MGA = 0,8230Ush UGX

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → UGX çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,82930,8643
Düşük0,81880,8188
Ortalama0,82510,8398
Değişim-0.65%-3.74%
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1 MGA → UGX istatistikleri

MGA → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8293, en düşük 0,8188 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8251 oldu. MGA → UGX kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

MGA → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8643, en düşük 0,8188 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8398 oldu. MGA → UGX kurundaki değişiklik -3.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6831,33718,2861,541
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44219,7221,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1671,109
1 GBP1,2731,181,76812,1421,70223,2791,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Uganda Şilini
1 MGA0,82296 UGX
5 MGA4,11482 UGX
10 MGA8,22963 UGX
20 MGA16,45926 UGX
50 MGA41,14815 UGX
100 MGA82,29630 UGX
250 MGA205,74075 UGX
500 MGA411,48150 UGX
1000 MGA822,96300 UGX
2000 MGA1.645,92600 UGX
5000 MGA4.114,81500 UGX
10000 MGA8.229,63000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Madagaskar Ariarisi
1 UGX1,21512 MGA
5 UGX6,07560 MGA
10 UGX12,15120 MGA
20 UGX24,30240 MGA
50 UGX60,75600 MGA
100 UGX121,51200 MGA
250 UGX303,78000 MGA
500 UGX607,56000 MGA
1000 UGX1.215,12000 MGA
2000 UGX2.430,24000 MGA
5000 UGX6.075,60000 MGA
10000 UGX12.151,20000 MGA