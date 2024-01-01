10 bin Madagaskar ariarisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MGA → TRY çevirin

10.000 mga
72,97 try

1,000Ar MGA = 0,007297TL TRY

19:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00740,0074
Düşük0,00720,0072
Ortalama0,00730,0073
Değişim0.06%-0.23%
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1 MGA → TRY istatistikleri

MGA → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0074, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0073 oldu. MGA → TRY kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

MGA → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0074, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0073 oldu. MGA → TRY kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6831,33718,2841,54
1 EUR1,07811,4980,8471,8141,44219,7161,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1651,109
1 GBP1,2731,181,76812,1421,70223,2731,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Türk Lirası
1 MGA0,00730 TRY
5 MGA0,03649 TRY
10 MGA0,07297 TRY
20 MGA0,14595 TRY
50 MGA0,36487 TRY
100 MGA0,72974 TRY
250 MGA1,82434 TRY
500 MGA3,64869 TRY
1000 MGA7,29737 TRY
2000 MGA14,59474 TRY
5000 MGA36,48685 TRY
10000 MGA72,97370 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Madagaskar Ariarisi
1 TRY137,03600 MGA
5 TRY685,18000 MGA
10 TRY1.370,36000 MGA
20 TRY2.740,72000 MGA
50 TRY6.851,80000 MGA
100 TRY13.703,60000 MGA
250 TRY34.259,00000 MGA
500 TRY68.518,00000 MGA
1000 TRY137.036,00000 MGA
2000 TRY274.072,00000 MGA
5000 TRY685.180,00000 MGA
10000 TRY1.370.360,00000 MGA