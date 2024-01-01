2.000 Madagaskar ariarisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MGA → NOK çevirin

2.000 mga
4,83 nok

1,000Ar MGA = 0,002415kr NOK

18:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00240,0025
Düşük0,00230,0023
Ortalama0,00240,0024
Değişim1.09%-1.78%
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1 MGA → NOK istatistikleri

MGA → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0024, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0024 oldu. MGA → NOK kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

MGA → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0025, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0024 oldu. MGA → NOK kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2741,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44319,7121,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1621,109
1 GBP1,2731,1811,76812,1421,70323,2711,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Norveç Kronu
1 MGA0,00242 NOK
5 MGA0,01208 NOK
10 MGA0,02415 NOK
20 MGA0,04830 NOK
50 MGA0,12076 NOK
100 MGA0,24152 NOK
250 MGA0,60381 NOK
500 MGA1,20762 NOK
1000 MGA2,41524 NOK
2000 MGA4,83048 NOK
5000 MGA12,07620 NOK
10000 MGA24,15240 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Madagaskar Ariarisi
1 NOK414,03800 MGA
5 NOK2.070,19000 MGA
10 NOK4.140,38000 MGA
20 NOK8.280,76000 MGA
50 NOK20.701,90000 MGA
100 NOK41.403,80000 MGA
250 NOK103.509,50000 MGA
500 NOK207.019,00000 MGA
1000 NOK414.038,00000 MGA
2000 NOK828.076,00000 MGA
5000 NOK2.070.190,00000 MGA
10000 NOK4.140.380,00000 MGA