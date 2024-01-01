5.000 Madagaskar ariarisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile MGA → MXN çevirin

5.000 mga
20,72 mxn

1,000Ar MGA = 0,004145Mex$ MXN

18:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0042
Düşük0,00390,0037
Ortalama0,00400,0040
Değişim1.29%7.95%
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1 MGA → MXN istatistikleri

MGA → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0040 oldu. MGA → MXN kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

MGA → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0042, en düşük 0,0037 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. MGA → MXN kurundaki değişiklik 7.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7851,6821,33718,2871,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44219,7241,661
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,171,109
1 GBP1,2731,1811,76812,1421,70323,2861,962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Meksika Pesosu
1 MGA0,00414 MXN
5 MGA0,02072 MXN
10 MGA0,04145 MXN
20 MGA0,08290 MXN
50 MGA0,20725 MXN
100 MGA0,41450 MXN
250 MGA1,03625 MXN
500 MGA2,07250 MXN
1000 MGA4,14499 MXN
2000 MGA8,28998 MXN
5000 MGA20,72495 MXN
10000 MGA41,44990 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Madagaskar Ariarisi
1 MXN241,25500 MGA
5 MXN1.206,27500 MGA
10 MXN2.412,55000 MGA
20 MXN4.825,10000 MGA
50 MXN12.062,75000 MGA
100 MXN24.125,50000 MGA
250 MXN60.313,75000 MGA
500 MXN120.627,50000 MGA
1000 MXN241.255,00000 MGA
2000 MXN482.510,00000 MGA
5000 MXN1.206.275,00000 MGA
10000 MXN2.412.550,00000 MGA