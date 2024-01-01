10 bin Madagaskar ariarisinden Euroya

Reel döviz kuru ile MGA → EUR çevirin

10.000 mga
2,04 eur

1,000Ar MGA = 0,0002042€ EUR

17:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → EUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-2.00%-2.83%
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1 MGA → EUR istatistikleri

MGA → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → EUR kurundaki değişiklik -2.00 değerindeydi.

MGA → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → EUR kurundaki değişiklik -2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2631,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,7081,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70423,2731,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Euro
1 MGA0,00020 EUR
5 MGA0,00102 EUR
10 MGA0,00204 EUR
20 MGA0,00408 EUR
50 MGA0,01021 EUR
100 MGA0,02042 EUR
250 MGA0,05105 EUR
500 MGA0,10210 EUR
1000 MGA0,20420 EUR
2000 MGA0,40840 EUR
5000 MGA1,02099 EUR
10000 MGA2,04198 EUR
Çevrim kurları Euro / Madagaskar Ariarisi
1 EUR4.897,22000 MGA
5 EUR24.486,10000 MGA
10 EUR48.972,20000 MGA
20 EUR97.944,40000 MGA
50 EUR244.861,00000 MGA
100 EUR489.722,00000 MGA
250 EUR1.224.305,00000 MGA
500 EUR2.448.610,00000 MGA
1000 EUR4.897.220,00000 MGA
2000 EUR9.794.440,00000 MGA
5000 EUR24.486.100,00000 MGA
10000 EUR48.972.200,00000 MGA