5 Madagaskar ariarisinden Çin yuanına
Reel döviz kuru ile MGA → CNY çevirin
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|1 MGA → CNY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0016
|0,0016
|Düşük
|0,0016
|0,0016
|Ortalama
|0,0016
|0,0016
|Değişim
|-1.96%
|-2.51%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MGA → CNY istatistikleri
MGA → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. MGA → CNY kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.
MGA → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. MGA → CNY kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Madagaskar ariarisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Madagaskar Ariarisi
|1 CNY
|626,34600 MGA
|5 CNY
|3.131,73000 MGA
|10 CNY
|6.263,46000 MGA
|20 CNY
|12.526,92000 MGA
|50 CNY
|31.317,30000 MGA
|100 CNY
|62.634,60000 MGA
|250 CNY
|156.586,50000 MGA
|500 CNY
|313.173,00000 MGA
|1000 CNY
|626.346,00000 MGA
|2000 CNY
|1.252.692,00000 MGA
|5000 CNY
|3.131.730,00000 MGA
|10000 CNY
|6.263.460,00000 MGA