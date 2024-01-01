100 Madagaskar ariarisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MGA → CNY çevirin

100 mga
0,16 cny

1,000Ar MGA = 0,001597¥ CNY

17:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00160,0016
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0016
Değişim-1.96%-2.51%
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1 MGA → CNY istatistikleri

MGA → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. MGA → CNY kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

MGA → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. MGA → CNY kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,6811,33718,2651,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,7051,66
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70323,2671,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Çin Yuanı RMB
1 MGA0,00160 CNY
5 MGA0,00798 CNY
10 MGA0,01597 CNY
20 MGA0,03193 CNY
50 MGA0,07983 CNY
100 MGA0,15966 CNY
250 MGA0,39914 CNY
500 MGA0,79828 CNY
1000 MGA1,59656 CNY
2000 MGA3,19312 CNY
5000 MGA7,98280 CNY
10000 MGA15,96560 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Madagaskar Ariarisi
1 CNY626,34600 MGA
5 CNY3.131,73000 MGA
10 CNY6.263,46000 MGA
20 CNY12.526,92000 MGA
50 CNY31.317,30000 MGA
100 CNY62.634,60000 MGA
250 CNY156.586,50000 MGA
500 CNY313.173,00000 MGA
1000 CNY626.346,00000 MGA
2000 CNY1.252.692,00000 MGA
5000 CNY3.131.730,00000 MGA
10000 CNY6.263.460,00000 MGA