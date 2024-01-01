10 Madagaskar ariarisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MGA → CHF çevirin

10 mga
0,00 chf

1,000Ar MGA = 0,0001925SFr. CHF

17:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-4.92%-5.98%
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1 MGA → CHF istatistikleri

MGA → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → CHF kurundaki değişiklik -4.92 değerindeydi.

MGA → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → CHF kurundaki değişiklik -5.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,6811,33718,2661,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,7041,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,1711,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70323,2711,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / İsviçre Frangı
1 MGA0,00019 CHF
5 MGA0,00096 CHF
10 MGA0,00192 CHF
20 MGA0,00385 CHF
50 MGA0,00962 CHF
100 MGA0,01925 CHF
250 MGA0,04811 CHF
500 MGA0,09623 CHF
1000 MGA0,19245 CHF
2000 MGA0,38490 CHF
5000 MGA0,96226 CHF
10000 MGA1,92451 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Madagaskar Ariarisi
1 CHF5.196,12000 MGA
5 CHF25.980,60000 MGA
10 CHF51.961,20000 MGA
20 CHF103.922,40000 MGA
50 CHF259.806,00000 MGA
100 CHF519.612,00000 MGA
250 CHF1.299.030,00000 MGA
500 CHF2.598.060,00000 MGA
1000 CHF5.196.120,00000 MGA
2000 CHF10.392.240,00000 MGA
5000 CHF25.980.600,00000 MGA
10000 CHF51.961.200,00000 MGA