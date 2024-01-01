50 Madagaskar ariarisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MGA → BGN çevirin

50 mga
0,02 bgn

1,000Ar MGA = 0,0003994лв BGN

17:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-2.01%-2.83%
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1 MGA → BGN istatistikleri

MGA → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. MGA → BGN kurundaki değişiklik -2.01 değerindeydi.

MGA → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. MGA → BGN kurundaki değişiklik -2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2571,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,6981,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,1661,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70423,2621,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Bulgar Levası
1 MGA0,00040 BGN
5 MGA0,00200 BGN
10 MGA0,00399 BGN
20 MGA0,00799 BGN
50 MGA0,01997 BGN
100 MGA0,03994 BGN
250 MGA0,09985 BGN
500 MGA0,19970 BGN
1000 MGA0,39940 BGN
2000 MGA0,79880 BGN
5000 MGA1,99701 BGN
10000 MGA3,99402 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Madagaskar Ariarisi
1 BGN2.503,74000 MGA
5 BGN12.518,70000 MGA
10 BGN25.037,40000 MGA
20 BGN50.074,80000 MGA
50 BGN125.187,00000 MGA
100 BGN250.374,00000 MGA
250 BGN625.935,00000 MGA
500 BGN1.251.870,00000 MGA
1000 BGN2.503.740,00000 MGA
2000 BGN5.007.480,00000 MGA
5000 BGN12.518.700,00000 MGA
10000 BGN25.037.400,00000 MGA