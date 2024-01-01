100 Madagaskar ariarisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MGA → AED çevirin

100 mga
0,08 aed

1,000Ar MGA = 0,0008094د.إ AED

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim-1.61%-2.56%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → AED istatistikleri

MGA → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → AED kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

MGA → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → AED kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3860,7841,681,33718,2461,538
1 EUR1,07911,4960,8461,8131,44319,6871,659
1 CAD0,7210,66910,5661,2120,96413,1621,109
1 GBP1,2751,1821,76812,1421,70523,2671,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MGA0,00081 AED
5 MGA0,00405 AED
10 MGA0,00809 AED
20 MGA0,01619 AED
50 MGA0,04047 AED
100 MGA0,08094 AED
250 MGA0,20235 AED
500 MGA0,40470 AED
1000 MGA0,80939 AED
2000 MGA1,61879 AED
5000 MGA4,04697 AED
10000 MGA8,09393 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Madagaskar Ariarisi
1 AED1.235,49000 MGA
5 AED6.177,45000 MGA
10 AED12.354,90000 MGA
20 AED24.709,80000 MGA
50 AED61.774,50000 MGA
100 AED123.549,00000 MGA
250 AED308.872,50000 MGA
500 AED617.745,00000 MGA
1000 AED1.235.490,00000 MGA
2000 AED2.470.980,00000 MGA
5000 AED6.177.450,00000 MGA
10000 AED12.354.900,00000 MGA