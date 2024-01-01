50 Moldova leyinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → PKR çevirin

50 mdl
790,89 pkr

1,000L MDL = 15,82₨ PKR

16:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,817815,8807
Düşük15,639015,6390
Ortalama15,733915,7493
Değişim0.87%0.17%
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1 MDL → PKR istatistikleri

MDL → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,8178, en düşük 15,6390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,7339 oldu. MDL → PKR kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

MDL → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,8807, en düşük 15,6390 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,7493 oldu. MDL → PKR kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2261,3861,53683,7641,6791,337
1 GBP1,276123,2491,7671,96106,8492,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15511,10960,4571,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Pakistan Rupisi
1 MDL15,81780 PKR
5 MDL79,08900 PKR
10 MDL158,17800 PKR
20 MDL316,35600 PKR
50 MDL790,89000 PKR
100 MDL1.581,78000 PKR
250 MDL3.954,45000 PKR
500 MDL7.908,90000 PKR
1000 MDL15.817,80000 PKR
2000 MDL31.635,60000 PKR
5000 MDL79.089,00000 PKR
10000 MDL158.178,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moldova Leyi
1 PKR0,06322 MDL
5 PKR0,31610 MDL
10 PKR0,63220 MDL
20 PKR1,26440 MDL
50 PKR3,16099 MDL
100 PKR6,32198 MDL
250 PKR15,80495 MDL
500 PKR31,60990 MDL
1000 PKR63,21980 MDL
2000 PKR126,43960 MDL
5000 PKR316,09900 MDL
10000 PKR632,19800 MDL