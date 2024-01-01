10 bin Moldova leyinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile MDL → IMP çevirin

10.000 mdl
444,15 imp

1,000L MDL = 0,04441£ IMP

16:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → IMP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04440,0454
Düşük0,04350,0435
Ortalama0,04390,0444
Değişim0.34%-1.64%
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1 MDL → IMP istatistikleri

MDL → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0444, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0439 oldu. MDL → IMP kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

MDL → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0444 oldu. MDL → IMP kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1881,3851,53383,7431,6771,336
1 GBP1,277123,2251,7681,958106,9362,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13511,10760,4781,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Man Adası poundu
1 MDL0,04441 IMP
5 MDL0,22207 IMP
10 MDL0,44415 IMP
20 MDL0,88829 IMP
50 MDL2,22073 IMP
100 MDL4,44145 IMP
250 MDL11,10363 IMP
500 MDL22,20725 IMP
1000 MDL44,41450 IMP
2000 MDL88,82900 IMP
5000 MDL222,07250 IMP
10000 MDL444,14500 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Moldova Leyi
1 IMP22,51520 MDL
5 IMP112,57600 MDL
10 IMP225,15200 MDL
20 IMP450,30400 MDL
50 IMP1.125,76000 MDL
100 IMP2.251,52000 MDL
250 IMP5.628,80000 MDL
500 IMP11.257,60000 MDL
1000 IMP22.515,20000 MDL
2000 IMP45.030,40000 MDL
5000 IMP112.576,00000 MDL
10000 IMP225.152,00000 MDL