2.000 Moldova leyinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → HKD çevirin

2.000 mdl
886,53 hkd

1,000L MDL = 0,4433$ HKD

16:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → HKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44330,4450
Düşük0,43770,4376
Ortalama0,44100,4414
Değişim1.01%0.15%
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1 MDL → HKD istatistikleri

MDL → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4433, en düşük 0,4377 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4410 oldu. MDL → HKD kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

MDL → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4450, en düşük 0,4376 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4414 oldu. MDL → HKD kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1771,3841,53383,7391,6771,336
1 GBP1,277123,2191,7681,958106,9682,1421,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6070,0920,074
1 CAD0,7220,56513,1311,10760,4891,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Hong Kong Doları
1 MDL0,44327 HKD
5 MDL2,21633 HKD
10 MDL4,43265 HKD
20 MDL8,86530 HKD
50 MDL22,16325 HKD
100 MDL44,32650 HKD
250 MDL110,81625 HKD
500 MDL221,63250 HKD
1000 MDL443,26500 HKD
2000 MDL886,53000 HKD
5000 MDL2.216,32500 HKD
10000 MDL4.432,65000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Moldova Leyi
100 HKD225,59900 MDL
200 HKD451,19800 MDL
300 HKD676,79700 MDL
500 HKD1.127,99500 MDL
1000 HKD2.255,99000 MDL
2000 HKD4.511,98000 MDL
2500 HKD5.639,97500 MDL
3000 HKD6.767,97000 MDL
4000 HKD9.023,96000 MDL
5000 HKD11.279,95000 MDL
10000 HKD22.559,90000 MDL
20000 HKD45.119,80000 MDL