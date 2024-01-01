250 Moldova leyinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile MDL → GGP çevirin

250 mdl
11,11 ggp

1,000L MDL = 0,04442£ GGP

16:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04440,0454
Düşük0,04350,0435
Ortalama0,04390,0444
Değişim0.36%-1.63%
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1 MDL → GGP istatistikleri

MDL → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0444, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0439 oldu. MDL → GGP kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

MDL → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0444 oldu. MDL → GGP kurundaki değişiklik -1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1761,3851,53483,7411,6781,336
1 GBP1,277123,2071,7681,959106,9172,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6070,0920,074
1 CAD0,7220,56613,12411,10860,4651,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Guernsey poundu
1 MDL0,04442 GGP
5 MDL0,22211 GGP
10 MDL0,44421 GGP
20 MDL0,88843 GGP
50 MDL2,22107 GGP
100 MDL4,44214 GGP
250 MDL11,10535 GGP
500 MDL22,21070 GGP
1000 MDL44,42140 GGP
2000 MDL88,84280 GGP
5000 MDL222,10700 GGP
10000 MDL444,21400 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Moldova Leyi
1 GGP22,51160 MDL
5 GGP112,55800 MDL
10 GGP225,11600 MDL
20 GGP450,23200 MDL
50 GGP1.125,58000 MDL
100 GGP2.251,16000 MDL
250 GGP5.627,90000 MDL
500 GGP11.255,80000 MDL
1000 GGP22.511,60000 MDL
2000 GGP45.023,20000 MDL
5000 GGP112.558,00000 MDL
10000 GGP225.116,00000 MDL