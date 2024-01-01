bin Moldova leyinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile MDL → DKK çevirin

1.000 mdl
392,14 dkk

1,000L MDL = 0,3921kr DKK

15:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → DKK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39210,3942
Düşük0,38600,3860
Ortalama0,38820,3900
Değişim0.62%-0.12%
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1 MDL → DKK istatistikleri

MDL → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3921, en düşük 0,3860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3882 oldu. MDL → DKK kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

MDL → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3942, en düşük 0,3860 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3900 oldu. MDL → DKK kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,191,3841,53383,7341,6781,337
1 GBP1,277123,2371,7691,959106,9662,1431,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,073
1 CAD0,7220,56513,13911,10860,4821,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Danimarka Kronu
1 MDL0,39214 DKK
5 MDL1,96071 DKK
10 MDL3,92142 DKK
20 MDL7,84284 DKK
50 MDL19,60710 DKK
100 MDL39,21420 DKK
250 MDL98,03550 DKK
500 MDL196,07100 DKK
1000 MDL392,14200 DKK
2000 MDL784,28400 DKK
5000 MDL1.960,71000 DKK
10000 MDL3.921,42000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Moldova Leyi
1 DKK2,55010 MDL
5 DKK12,75050 MDL
10 DKK25,50100 MDL
20 DKK51,00200 MDL
50 DKK127,50500 MDL
100 DKK255,01000 MDL
250 DKK637,52500 MDL
500 DKK1.275,05000 MDL
1000 DKK2.550,10000 MDL
2000 DKK5.100,20000 MDL
5000 DKK12.750,50000 MDL
10000 DKK25.501,00000 MDL