250 Moldova leyinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MDL → CNY çevirin

250 mdl
102,72 cny

1,000L MDL = 0,4109¥ CNY

15:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,41270,4128
Düşük0,40740,4070
Ortalama0,41010,4097
Değişim0.61%0.15%
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1 MDL → CNY istatistikleri

MDL → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4127, en düşük 0,4074 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4101 oldu. MDL → CNY kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

MDL → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4128, en düşük 0,4070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4097 oldu. MDL → CNY kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1891,3851,53583,7331,6791,337
1 GBP1,277123,2241,7681,96106,9152,1441,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13411,10860,4641,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Çin Yuanı RMB
1 MDL0,41088 CNY
5 MDL2,05438 CNY
10 MDL4,10875 CNY
20 MDL8,21750 CNY
50 MDL20,54375 CNY
100 MDL41,08750 CNY
250 MDL102,71875 CNY
500 MDL205,43750 CNY
1000 MDL410,87500 CNY
2000 MDL821,75000 CNY
5000 MDL2.054,37500 CNY
10000 MDL4.108,75000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Moldova Leyi
1 CNY2,43383 MDL
5 CNY12,16915 MDL
10 CNY24,33830 MDL
20 CNY48,67660 MDL
50 CNY121,69150 MDL
100 CNY243,38300 MDL
250 CNY608,45750 MDL
500 CNY1.216,91500 MDL
1000 CNY2.433,83000 MDL
2000 CNY4.867,66000 MDL
5000 CNY12.169,15000 MDL
10000 CNY24.338,30000 MDL