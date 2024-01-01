100 Moldova leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MDL → AED çevirin

100 mdl
20,83 aed

1,000L MDL = 0,2083د.إ AED

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → AED çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20840,2092
Düşük0,20590,2059
Ortalama0,20740,2076
Değişim0.98%0.11%
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1 MDL → AED istatistikleri

MDL → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2084, en düşük 0,2059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2074 oldu. MDL → AED kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

MDL → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2092, en düşük 0,2059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2076 oldu. MDL → AED kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,171,3841,53483,7381,6781,337
1 GBP1,277123,2021,7681,958106,9292,1431,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6090,0920,074
1 CAD0,7220,56613,12711,10860,4951,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MDL0,20832 AED
5 MDL1,04159 AED
10 MDL2,08317 AED
20 MDL4,16634 AED
50 MDL10,41585 AED
100 MDL20,83170 AED
250 MDL52,07925 AED
500 MDL104,15850 AED
1000 MDL208,31700 AED
2000 MDL416,63400 AED
5000 MDL1.041,58500 AED
10000 MDL2.083,17000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Moldova Leyi
1 AED4,80037 MDL
5 AED24,00185 MDL
10 AED48,00370 MDL
20 AED96,00740 MDL
50 AED240,01850 MDL
100 AED480,03700 MDL
250 AED1.200,09250 MDL
500 AED2.400,18500 MDL
1000 AED4.800,37000 MDL
2000 AED9.600,74000 MDL
5000 AED24.001,85000 MDL
10000 AED48.003,70000 MDL