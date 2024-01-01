250 Fas dirheminden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile MAD → ZAR çevirin

250 mad
457,09 zar

1,000د.م. MAD = 1,828R ZAR

15:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,86631,9204
Düşük1,82841,8006
Ortalama1,84761,8467
Değişim-1.97%-0.70%
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1 MAD → ZAR istatistikleri

MAD → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8663, en düşük 1,8284 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8476 oldu. MAD → ZAR kurundaki değişiklik -1.97 değerindeydi.

MAD → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9204, en düşük 1,8006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8467 oldu. MAD → ZAR kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,2570,7830,9271,3841,5341,33718,171
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,277776,59211,1841,7681,9591,70723,2
1 EUR1,078655,9750,84511,4931,6541,44219,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Güney Afrika Randı
1 MAD1,82838 ZAR
5 MAD9,14190 ZAR
10 MAD18,28380 ZAR
20 MAD36,56760 ZAR
50 MAD91,41900 ZAR
100 MAD182,83800 ZAR
250 MAD457,09500 ZAR
500 MAD914,19000 ZAR
1000 MAD1.828,38000 ZAR
2000 MAD3.656,76000 ZAR
5000 MAD9.141,90000 ZAR
10000 MAD18.283,80000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Fas Dirhemi
1 ZAR0,54693 MAD
5 ZAR2,73467 MAD
10 ZAR5,46934 MAD
20 ZAR10,93868 MAD
50 ZAR27,34670 MAD
100 ZAR54,69340 MAD
250 ZAR136,73350 MAD
500 ZAR273,46700 MAD
1000 ZAR546,93400 MAD
2000 ZAR1.093,86800 MAD
5000 ZAR2.734,67000 MAD
10000 ZAR5.469,34000 MAD