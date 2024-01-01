1 Fas dirheminden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile MAD → UGX çevirin

1 mad
376 ugx

1,000د.م. MAD = 375,8Ush UGX

15:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MAD → UGX çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MAD → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek379,3170385,0130
Düşük370,8590370,6010
Ortalama375,8056377,3085
Değişim1.34%-0.06%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → UGX istatistikleri

MAD → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 379,3170, en düşük 370,8590 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 375,8056 oldu. MAD → UGX kurundaki değişiklik 1.34 değerindeydi.

MAD → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 385,0130, en düşük 370,6010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 377,3085 oldu. MAD → UGX kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0490,7820,9271,3841,5331,33718,157
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278777,11711,1851,7691,9591,70823,206
1 EUR1,079655,9630,84411,4931,6541,44219,588

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Uganda Şilini
1 MAD375,84600 UGX
5 MAD1.879,23000 UGX
10 MAD3.758,46000 UGX
20 MAD7.516,92000 UGX
50 MAD18.792,30000 UGX
100 MAD37.584,60000 UGX
250 MAD93.961,50000 UGX
500 MAD187.923,00000 UGX
1000 MAD375.846,00000 UGX
2000 MAD751.692,00000 UGX
5000 MAD1.879.230,00000 UGX
10000 MAD3.758.460,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Fas Dirhemi
1 UGX0,00266 MAD
5 UGX0,01330 MAD
10 UGX0,02661 MAD
20 UGX0,05321 MAD
50 UGX0,13303 MAD
100 UGX0,26607 MAD
250 UGX0,66517 MAD
500 UGX1,33034 MAD
1000 UGX2,66067 MAD
2000 UGX5,32134 MAD
5000 UGX13,30335 MAD
10000 UGX26,60670 MAD