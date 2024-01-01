20 Fas dirheminden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → TWD çevirin

20 mad
65,96 twd

1,000د.م. MAD = 3,298NT$ TWD

15:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MAD → TWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MAD → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,33863,3386
Düşük3,27143,2195
Ortalama3,31193,2676
Değişim0.82%2.44%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → TWD istatistikleri

MAD → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3386, en düşük 3,2714 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3119 oldu. MAD → TWD kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

MAD → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3386, en düşük 3,2195 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2676 oldu. MAD → TWD kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,770,7820,9271,3841,5321,33618,149
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,36811,1851,771,961,70923,213
1 EUR1,079655,9660,84411,4931,6541,44219,588

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Yeni Tayvan Doları
1 MAD3,29813 TWD
5 MAD16,49065 TWD
10 MAD32,98130 TWD
20 MAD65,96260 TWD
50 MAD164,90650 TWD
100 MAD329,81300 TWD
250 MAD824,53250 TWD
500 MAD1.649,06500 TWD
1000 MAD3.298,13000 TWD
2000 MAD6.596,26000 TWD
5000 MAD16.490,65000 TWD
10000 MAD32.981,30000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Fas Dirhemi
1 TWD0,30320 MAD
5 TWD1,51601 MAD
10 TWD3,03202 MAD
20 TWD6,06404 MAD
50 TWD15,16010 MAD
100 TWD30,32020 MAD
250 TWD75,80050 MAD
500 TWD151,60100 MAD
1000 TWD303,20200 MAD
2000 TWD606,40400 MAD
5000 TWD1.516,01000 MAD
10000 TWD3.032,02000 MAD