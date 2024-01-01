10 Fas dirheminden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile MAD → TOP çevirin

10 mad
2,37 top

1,000د.م. MAD = 0,2365T$ TOP

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24070,2407
Düşük0,23350,2309
Ortalama0,23710,2353
Değişim1.11%2.04%
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1 MAD → TOP istatistikleri

MAD → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2407, en düşük 0,2335 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2371 oldu. MAD → TOP kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

MAD → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2407, en düşük 0,2309 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2353 oldu. MAD → TOP kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,790,7820,9271,3831,5321,33618,154
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,63711,1861,771,961,70923,228
1 EUR1,079655,9570,84411,4931,6531,44219,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Tonga Pa'angası
1 MAD0,23654 TOP
5 MAD1,18271 TOP
10 MAD2,36542 TOP
20 MAD4,73084 TOP
50 MAD11,82710 TOP
100 MAD23,65420 TOP
250 MAD59,13550 TOP
500 MAD118,27100 TOP
1000 MAD236,54200 TOP
2000 MAD473,08400 TOP
5000 MAD1.182,71000 TOP
10000 MAD2.365,42000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Fas Dirhemi
1 TOP4,22758 MAD
5 TOP21,13790 MAD
10 TOP42,27580 MAD
20 TOP84,55160 MAD
50 TOP211,37900 MAD
100 TOP422,75800 MAD
250 TOP1.056,89500 MAD
500 TOP2.113,79000 MAD
1000 TOP4.227,58000 MAD
2000 TOP8.455,16000 MAD
5000 TOP21.137,90000 MAD
10000 TOP42.275,80000 MAD