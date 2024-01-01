10 Fas dirheminden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → TND çevirin

10 mad
3,128 tnd

1,000د.م. MAD = 0,3128DT TND

14:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → TND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31750,3175
Düşük0,31280,3115
Ortalama0,31540,3143
Değişim-0.66%0.38%
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1 MAD → TND istatistikleri

MAD → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3175, en düşük 0,3128 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3154 oldu. MAD → TND kurundaki değişiklik -0.66 değerindeydi.

MAD → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3175, en düşük 0,3115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3143 oldu. MAD → TND kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7310,7820,9271,3831,5321,33618,149
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,62211,1851,771,961,7123,222
1 EUR1,079655,9540,84411,4931,6541,44219,589

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Tunus Dinarı
1 MAD0,31283 TND
5 MAD1,56413 TND
10 MAD3,12826 TND
20 MAD6,25652 TND
50 MAD15,64130 TND
100 MAD31,28260 TND
250 MAD78,20650 TND
500 MAD156,41300 TND
1000 MAD312,82600 TND
2000 MAD625,65200 TND
5000 MAD1.564,13000 TND
10000 MAD3.128,26000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Fas Dirhemi
1 TND3,19667 MAD
5 TND15,98335 MAD
10 TND31,96670 MAD
20 TND63,93340 MAD
50 TND159,83350 MAD
100 TND319,66700 MAD
250 TND799,16750 MAD
500 TND1.598,33500 MAD
1000 TND3.196,67000 MAD
2000 TND6.393,34000 MAD
5000 TND15.983,35000 MAD
10000 TND31.966,70000 MAD