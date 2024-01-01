20 Fas dirheminden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile MAD → TMT çevirin

20 mad
7,05 tmt

1,000د.م. MAD = 0,3523T TMT

14:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,35680,3568
Düşük0,35100,3482
Ortalama0,35490,3524
Değişim0.39%1.18%
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1 MAD → TMT istatistikleri

MAD → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3568, en düşük 0,3510 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3549 oldu. MAD → TMT kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

MAD → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3568, en düşük 0,3482 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3524 oldu. MAD → TMT kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7260,7820,9261,3831,5321,33618,159
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,55511,1851,771,961,7123,234
1 EUR1,079655,9490,84411,4931,6541,44219,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Türkmenistan Manatı
1 MAD0,35233 TMT
5 MAD1,76166 TMT
10 MAD3,52332 TMT
20 MAD7,04664 TMT
50 MAD17,61660 TMT
100 MAD35,23320 TMT
250 MAD88,08300 TMT
500 MAD176,16600 TMT
1000 MAD352,33200 TMT
2000 MAD704,66400 TMT
5000 MAD1.761,66000 TMT
10000 MAD3.523,32000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Fas Dirhemi
1 TMT2,83823 MAD
5 TMT14,19115 MAD
10 TMT28,38230 MAD
20 TMT56,76460 MAD
50 TMT141,91150 MAD
100 TMT283,82300 MAD
250 TMT709,55750 MAD
500 TMT1.419,11500 MAD
1000 TMT2.838,23000 MAD
2000 TMT5.676,46000 MAD
5000 TMT14.191,15000 MAD
10000 TMT28.382,30000 MAD