10 bin Fas dirheminden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile MAD → THB çevirin

10.000 mad
35.786,90 thb

1,000د.م. MAD = 3,579฿ THB

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,70273,7224
Düşük3,57873,5787
Ortalama3,67183,6764
Değişim-3.08%-2.03%
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1 MAD → THB istatistikleri

MAD → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,7027, en düşük 3,5787 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,6718 oldu. MAD → THB kurundaki değişiklik -3.08 değerindeydi.

MAD → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7224, en düşük 3,5787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6764 oldu. MAD → THB kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7760,7810,9261,3831,5321,33618,155
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,86211,1861,7711,9611,7123,235
1 EUR1,079655,9730,84311,4931,6531,44219,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Tayland Bahtı
1 MAD3,57869 THB
5 MAD17,89345 THB
10 MAD35,78690 THB
20 MAD71,57380 THB
50 MAD178,93450 THB
100 MAD357,86900 THB
250 MAD894,67250 THB
500 MAD1.789,34500 THB
1000 MAD3.578,69000 THB
2000 MAD7.157,38000 THB
5000 MAD17.893,45000 THB
10000 MAD35.786,90000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Fas Dirhemi
1 THB0,27943 MAD
5 THB1,39716 MAD
10 THB2,79432 MAD
20 THB5,58864 MAD
50 THB13,97160 MAD
100 THB27,94320 MAD
250 THB69,85800 MAD
500 THB139,71600 MAD
1000 THB279,43200 MAD
2000 THB558,86400 MAD
5000 THB1.397,16000 MAD
10000 THB2.794,32000 MAD