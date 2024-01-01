10 Fas dirheminden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile MAD → SLL çevirin

10 mad
22.644,80 sll

1,000د.م. MAD = 2.264Le SLL

14:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.303,12002.303,1200
Düşük2.264,48002.244,7300
Ortalama2.287,45772.276,0651
Değişim-0.25%0.06%
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1 MAD → SLL istatistikleri

MAD → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.303,1200, en düşük 2.264,4800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.287,4577 oldu. MAD → SLL kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

MAD → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.303,1200, en düşük 2.244,7300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.276,0651 oldu. MAD → SLL kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8010,7810,9271,3831,5321,33618,158
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,01611,1861,7711,961,7123,243
1 EUR1,079655,9690,84311,4931,6531,44219,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Sierra Leone Leonesi
1 MAD2.264,48000 SLL
5 MAD11.322,40000 SLL
10 MAD22.644,80000 SLL
20 MAD45.289,60000 SLL
50 MAD113.224,00000 SLL
100 MAD226.448,00000 SLL
250 MAD566.120,00000 SLL
500 MAD1.132.240,00000 SLL
1000 MAD2.264.480,00000 SLL
2000 MAD4.528.960,00000 SLL
5000 MAD11.322.400,00000 SLL
10000 MAD22.644.800,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Fas Dirhemi
1 SLL0,00044 MAD
5 SLL0,00221 MAD
10 SLL0,00442 MAD
20 SLL0,00883 MAD
50 SLL0,02208 MAD
100 SLL0,04416 MAD
250 SLL0,11040 MAD
500 SLL0,22080 MAD
1000 SLL0,44160 MAD
2000 SLL0,88320 MAD
5000 SLL2,20801 MAD
10000 SLL4,41602 MAD