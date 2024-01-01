2.000 Fas dirheminden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → RSD çevirin

2.000 mad
21.823,80 rsd

1,000د.م. MAD = 10,91РСД RSD

14:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,982011,0175
Düşük10,888010,7995
Ortalama10,935210,9054
Değişim-0.11%0.82%
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1 MAD → RSD istatistikleri

MAD → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,9820, en düşük 10,8880 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,9352 oldu. MAD → RSD kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

MAD → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,0175, en düşük 10,7995 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,9054 oldu. MAD → RSD kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,3510,7810,9261,3831,5291,33618,163
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281777,80411,1861,7711,9591,71123,26
1 EUR1,08655,9690,84311,4931,6521,44319,617

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Sırp Dinarı
1 MAD10,91190 RSD
5 MAD54,55950 RSD
10 MAD109,11900 RSD
20 MAD218,23800 RSD
50 MAD545,59500 RSD
100 MAD1.091,19000 RSD
250 MAD2.727,97500 RSD
500 MAD5.455,95000 RSD
1000 MAD10.911,90000 RSD
2000 MAD21.823,80000 RSD
5000 MAD54.559,50000 RSD
10000 MAD109.119,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Fas Dirhemi
1 RSD0,09164 MAD
5 RSD0,45821 MAD
10 RSD0,91643 MAD
20 RSD1,83285 MAD
50 RSD4,58214 MAD
100 RSD9,16427 MAD
250 RSD22,91067 MAD
500 RSD45,82135 MAD
1000 RSD91,64270 MAD
2000 RSD183,28540 MAD
5000 RSD458,21350 MAD
10000 RSD916,42700 MAD