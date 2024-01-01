10 Fas dirheminden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MAD → PHP çevirin

10 mad
58,67 php

1,000د.م. MAD = 5,867₱ PHP

14:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,95475,9547
Düşük5,86675,6798
Ortalama5,92645,8720
Değişim-0.52%3.29%
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1 MAD → PHP istatistikleri

MAD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,9547, en düşük 5,8667 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9264 oldu. MAD → PHP kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

MAD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,9547, en düşük 5,6798 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8720 oldu. MAD → PHP kurundaki değişiklik 3.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4720,7810,9261,3831,5291,33718,153
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,0211,1861,7711,9581,71223,25
1 EUR1,08655,9480,84311,4931,6511,44419,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Filipinler Pesosu
1 MAD5,86674 PHP
5 MAD29,33370 PHP
10 MAD58,66740 PHP
20 MAD117,33480 PHP
50 MAD293,33700 PHP
100 MAD586,67400 PHP
250 MAD1.466,68500 PHP
500 MAD2.933,37000 PHP
1000 MAD5.866,74000 PHP
2000 MAD11.733,48000 PHP
5000 MAD29.333,70000 PHP
10000 MAD58.667,40000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Fas Dirhemi
1 PHP0,17045 MAD
5 PHP0,85226 MAD
10 PHP1,70452 MAD
20 PHP3,40904 MAD
50 PHP8,52260 MAD
100 PHP17,04520 MAD
250 PHP42,61300 MAD
500 PHP85,22600 MAD
1000 PHP170,45200 MAD
2000 PHP340,90400 MAD
5000 PHP852,26000 MAD
10000 PHP1.704,52000 MAD