50 Fas dirheminden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile MAD → MZN çevirin

50 mad
321,63 mzn

1,000د.م. MAD = 6,433MT MZN

14:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,49396,4939
Düşük6,38506,3421
Ortalama6,46406,4143
Değişim0.75%1.43%
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1 MAD → MZN istatistikleri

MAD → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,4939, en düşük 6,3850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,4640 oldu. MAD → MZN kurundaki değişiklik 0.75 değerindeydi.

MAD → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,4939, en düşük 6,3421 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,4143 oldu. MAD → MZN kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,8760,780,9251,3821,5271,33618,135
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,4711,1871,7721,9591,71423,263
1 EUR1,081655,9720,84311,4931,6511,44419,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Mozambik Metikali
1 MAD6,43262 MZN
5 MAD32,16310 MZN
10 MAD64,32620 MZN
20 MAD128,65240 MZN
50 MAD321,63100 MZN
100 MAD643,26200 MZN
250 MAD1.608,15500 MZN
500 MAD3.216,31000 MZN
1000 MAD6.432,62000 MZN
2000 MAD12.865,24000 MZN
5000 MAD32.163,10000 MZN
10000 MAD64.326,20000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Fas Dirhemi
1 MZN0,15546 MAD
5 MZN0,77729 MAD
10 MZN1,55458 MAD
20 MZN3,10916 MAD
50 MZN7,77290 MAD
100 MZN15,54580 MAD
250 MZN38,86450 MAD
500 MZN77,72900 MAD
1000 MZN155,45800 MAD
2000 MZN310,91600 MAD
5000 MZN777,29000 MAD
10000 MZN1.554,58000 MAD