1 Fas dirheminden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile MAD → LBP çevirin

1 mad
9.015,54 lbp

1,000د.م. MAD = 9.016ل.ل. LBP

13:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9.123,99009.123,9900
Düşük8.976,94008.907,8700
Ortalama9.075,99709.012,5797
Değişim0.44%1.21%
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1 MAD → LBP istatistikleri

MAD → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9.123,9900, en düşük 8.976,9400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9.075,9970 oldu. MAD → LBP kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

MAD → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9.123,9900, en düşük 8.907,8700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9.012,5797 oldu. MAD → LBP kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2130,780,9261,381,5271,33718,165
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,11311,1861,7681,9561,71323,277
1 EUR1,08655,9420,84311,4911,6491,44419,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Lübnan Lirası
1 MAD9.015,54000 LBP
5 MAD45.077,70000 LBP
10 MAD90.155,40000 LBP
20 MAD180.310,80000 LBP
50 MAD450.777,00000 LBP
100 MAD901.554,00000 LBP
250 MAD2.253.885,00000 LBP
500 MAD4.507.770,00000 LBP
1000 MAD9.015.540,00000 LBP
2000 MAD18.031.080,00000 LBP
5000 MAD45.077.700,00000 LBP
10000 MAD90.155.400,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Fas Dirhemi
1 LBP0,00011 MAD
5 LBP0,00055 MAD
10 LBP0,00111 MAD
20 LBP0,00222 MAD
50 LBP0,00555 MAD
100 LBP0,01109 MAD
250 LBP0,02773 MAD
500 LBP0,05546 MAD
1000 LBP0,11092 MAD
2000 LBP0,22184 MAD
5000 LBP0,55460 MAD
10000 LBP1,10920 MAD