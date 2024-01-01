5 Fas dirheminden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile MAD → HNL çevirin

5 mad
12,46 hnl

1,000د.م. MAD = 2,493L HNL

13:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,52582,5258
Düşük2,48582,4594
Ortalama2,51242,4936
Değişim0.28%1.36%
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1 MAD → HNL istatistikleri

MAD → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5258, en düşük 2,4858 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5124 oldu. MAD → HNL kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

MAD → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5258, en düşük 2,4594 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4936 oldu. MAD → HNL kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9810,7820,9271,3811,5291,33818,191
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,45611,1851,7661,9551,71123,262
1 EUR1,079655,9510,84411,491,651,44319,626

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Honduras Lempirası
1 MAD2,49282 HNL
5 MAD12,46410 HNL
10 MAD24,92820 HNL
20 MAD49,85640 HNL
50 MAD124,64100 HNL
100 MAD249,28200 HNL
250 MAD623,20500 HNL
500 MAD1.246,41000 HNL
1000 MAD2.492,82000 HNL
2000 MAD4.985,64000 HNL
5000 MAD12.464,10000 HNL
10000 MAD24.928,20000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Fas Dirhemi
1 HNL0,40115 MAD
5 HNL2,00576 MAD
10 HNL4,01152 MAD
20 HNL8,02304 MAD
50 HNL20,05760 MAD
100 HNL40,11520 MAD
250 HNL100,28800 MAD
500 HNL200,57600 MAD
1000 HNL401,15200 MAD
2000 HNL802,30400 MAD
5000 HNL2.005,76000 MAD
10000 HNL4.011,52000 MAD