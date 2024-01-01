100 Fas dirheminden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → GYD çevirin

100 mad
2.099,80 gyd

1,000د.م. MAD = 21,00GY$ GYD

13:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,272621,2726
Düşük20,952520,7780
Ortalama21,153021,0259
Değişim0.22%1.06%
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1 MAD → GYD istatistikleri

MAD → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,2726, en düşük 20,9525 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,1530 oldu. MAD → GYD kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

MAD → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,2726, en düşük 20,7780 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,0259 oldu. MAD → GYD kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9330,7820,9271,3811,5281,33818,196
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,69811,1861,7671,9551,71123,277
1 EUR1,079655,960,84311,491,6491,44319,633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Guyana Doları
1 MAD20,99800 GYD
5 MAD104,99000 GYD
10 MAD209,98000 GYD
20 MAD419,96000 GYD
50 MAD1.049,90000 GYD
100 MAD2.099,80000 GYD
250 MAD5.249,50000 GYD
500 MAD10.499,00000 GYD
1000 MAD20.998,00000 GYD
2000 MAD41.996,00000 GYD
5000 MAD104.990,00000 GYD
10000 MAD209.980,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Fas Dirhemi
1 GYD0,04762 MAD
5 GYD0,23812 MAD
10 GYD0,47624 MAD
20 GYD0,95247 MAD
50 GYD2,38119 MAD
100 GYD4,76237 MAD
250 GYD11,90593 MAD
500 GYD23,81185 MAD
1000 GYD47,62370 MAD
2000 GYD95,24740 MAD
5000 GYD238,11850 MAD
10000 GYD476,23700 MAD