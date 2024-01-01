10 bin Fas dirheminden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile MAD → GTQ çevirin

10.000 mad
7.799,37 gtq

1,000د.م. MAD = 0,7799Q GTQ

13:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,79110,7911
Düşük0,77840,7734
Ortalama0,78660,7818
Değişim0.22%0.85%
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1 MAD → GTQ istatistikleri

MAD → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7911, en düşük 0,7784 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7866 oldu. MAD → GTQ kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

MAD → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7911, en düşük 0,7734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7818 oldu. MAD → GTQ kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0210,7820,9271,3811,5291,33818,208
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,56811,1851,7661,9551,71123,285
1 EUR1,079655,9630,84411,491,6491,44319,643

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Guatemala Quetzalı
1 MAD0,77994 GTQ
5 MAD3,89969 GTQ
10 MAD7,79937 GTQ
20 MAD15,59874 GTQ
50 MAD38,99685 GTQ
100 MAD77,99370 GTQ
250 MAD194,98425 GTQ
500 MAD389,96850 GTQ
1000 MAD779,93700 GTQ
2000 MAD1.559,87400 GTQ
5000 MAD3.899,68500 GTQ
10000 MAD7.799,37000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Fas Dirhemi
1 GTQ1,28216 MAD
5 GTQ6,41080 MAD
10 GTQ12,82160 MAD
20 GTQ25,64320 MAD
50 GTQ64,10800 MAD
100 GTQ128,21600 MAD
250 GTQ320,54000 MAD
500 GTQ641,08000 MAD
1000 GTQ1.282,16000 MAD
2000 GTQ2.564,32000 MAD
5000 GTQ6.410,80000 MAD
10000 GTQ12.821,60000 MAD