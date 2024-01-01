5 Fas dirheminden Gine frangına

Reel döviz kuru ile MAD → GNF çevirin

5 mad
4.334 gnf

1,000د.م. MAD = 866,7GFr GNF

13:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek877,5670877,5670
Düşük863,2140853,9470
Ortalama872,3878865,8367
Değişim0.40%1.39%
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1 MAD → GNF istatistikleri

MAD → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 877,5670, en düşük 863,2140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 872,3878 oldu. MAD → GNF kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

MAD → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 877,5670, en düşük 853,9470 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 865,8367 oldu. MAD → GNF kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9840,7820,9271,3811,5291,33818,208
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,58111,1851,7671,9551,71123,287
1 EUR1,079655,9540,84411,491,651,44319,645

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Gine Frangı
1 MAD866,73500 GNF
5 MAD4.333,67500 GNF
10 MAD8.667,35000 GNF
20 MAD17.334,70000 GNF
50 MAD43.336,75000 GNF
100 MAD86.673,50000 GNF
250 MAD216.683,75000 GNF
500 MAD433.367,50000 GNF
1000 MAD866.735,00000 GNF
2000 MAD1.733.470,00000 GNF
5000 MAD4.333.675,00000 GNF
10000 MAD8.667.350,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Fas Dirhemi
1 GNF0,00115 MAD
5 GNF0,00577 MAD
10 GNF0,01154 MAD
20 GNF0,02308 MAD
50 GNF0,05769 MAD
100 GNF0,11538 MAD
250 GNF0,28844 MAD
500 GNF0,57688 MAD
1000 GNF1,15376 MAD
2000 GNF2,30752 MAD
5000 GNF5,76880 MAD
10000 GNF11,53760 MAD