10 bin Fas dirheminden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile MAD → GMD çevirin

10.000 mad
68.838,80 gmd

1,000د.م. MAD = 6,884D GMD

13:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,95646,9564
Düşük6,84426,7353
Ortalama6,89396,8367
Değişim0.53%2.20%
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1 MAD → GMD istatistikleri

MAD → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,9564, en düşük 6,8442 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,8939 oldu. MAD → GMD kurundaki değişiklik 0.53 değerindeydi.

MAD → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,9564, en düşük 6,7353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,8367 oldu. MAD → GMD kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9930,7820,9271,3821,5291,33818,197
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,65311,1861,7671,9561,71123,275
1 EUR1,079655,9640,84411,4911,651,44319,633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Gambiya Dalaşı
1 MAD6,88388 GMD
5 MAD34,41940 GMD
10 MAD68,83880 GMD
20 MAD137,67760 GMD
50 MAD344,19400 GMD
100 MAD688,38800 GMD
250 MAD1.720,97000 GMD
500 MAD3.441,94000 GMD
1000 MAD6.883,88000 GMD
2000 MAD13.767,76000 GMD
5000 MAD34.419,40000 GMD
10000 MAD68.838,80000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Fas Dirhemi
1 GMD0,14527 MAD
5 GMD0,72634 MAD
10 GMD1,45267 MAD
20 GMD2,90534 MAD
50 GMD7,26335 MAD
100 GMD14,52670 MAD
250 GMD36,31675 MAD
500 GMD72,63350 MAD
1000 GMD145,26700 MAD
2000 GMD290,53400 MAD
5000 GMD726,33500 MAD
10000 GMD1.452,67000 MAD